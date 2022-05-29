مناوشات في باحات الأقصى.. وإسرائيل توضح مسار

2022/05/29 | 09:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع "مسيرة الأعلام"، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، خارطة تكشف مسار المسيرة، في وقت تحذر خلاله الفصائل الفلسطينية من "اقتحام المسجد الأقصى".

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