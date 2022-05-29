بيتزا ببيروني مصنوعة بمشروب غازي.. هل تجرؤ على تذوق هذا الطبق الجديد؟

2022/05/29 | 09:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفالاً "باليوم الوطني للبيتزا" يوم الجمعة، أطلقت شركة "بيبسي" طبق "بيبسي روني بيتزا" في مدينة نيويورك الأمريكية.قررت الشركة الجمع بين طبق ومشروب شعبيين: بيتزا وصودا.عملت شركة "بيبسي" بشكل وثيق مع معهد الطهي الأمريكي لتطوير ببيروني مصنوع من الصودا، يتم تقديم البيتزا في مطعم بنيويورك، وهناك خطط لاختبارها في أسواق محددة الأسبوع المقبل

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