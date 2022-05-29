خبير: أوروبا “لن تنجو” من عام 2022 وشتاء 2023 بدون الغاز الروسي

2022/05/29 | 09:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال سيرغي كولوبانوف، نائب رئيس مجلس اقتصادات قطاعات الوقود والطاقة الروسية، إن أوروبا لن تنجو من عام 2022 وشتاء عام 2023 بدون الغاز الروسي، ولن يكون من الممكن استبدالها في المستقبل القريب.وقال كولوبانوف في تصريح صحفي، إنه “لن تنجو أوروبا بالتأكيد من عام 2022 وشتاء 2023 بدون غاز روسي، لن يكون من […]

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