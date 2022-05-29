إغلاق بوابة تربية ديالى من قبل متظاهرين غاضبين

2022/05/29 | 09:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اغلق العشرات من المتظاهرين الغاضبين بوابة تربية ديالى، الاحد، للمطالبة بشمولهم بقرار 315.وقال احمد حسن عضو تنسيقة التظاهرة في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” العشرات من المحاضرين خرجوا في تظاهرة سلمية امام بوابة تربية ديالى وسط بعقوبة وقاموا باغلاقها في ردة فعل غاضبة من اجل الضغط لشمولهم بقرار 315″.واضاف حسن،ان” المتظاهرين يمثلون حقوق […]

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