قتل ثلاثة إرهابيين بضربة جوية في ديالى

2022/05/29 | 09:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، قتل ثلاثة إرهابيين بضربة جوية في منطقة زرلوك بجبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "مازال صقور الجو في قيادة القوة الجوية يزلزلون الأرض تحت اقدام الإرهاب ويدكون اوكارهم، حيث نفذ الأبطال وبإشراف قيادة العمليات المشتركة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة ، ضربتين جويتين بواسطة طائرات F_16 العراقية، اسفرتا عن قتل 3 إرهابيين وجرح اخر وتدمير كهف في منطقة زرلوك بجبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى ".

واضاف ان "قواتنا الأمنية البطلة بمختلف تشكيلاتها عازمة على مواصلة عملياتها النوعية والاستباقية ضد ما تبقى من العناصر الإرهابية المنهزمة في الجبال والصحاري وفي أي مكان".

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