2022/05/29 | 09:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حقق نادي ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا أمس السبت، وعلى الرغم من قيمة المباراة واللقب على المستوى الكروي عالمياً، إذ تعد البطولة الأسمى للفرق الأوروبية، إلا أنها ليست الأغلى من الناحية المالية، حيث ستقام مباراة اليوم على ملعب ويمبلي في لندن، والتي تعد أغلى مباراة في تاريخ كرة القدم.

وتقام اليوم مباراة لتحديد البطل الصاعد من بطولة دوري الدرجة الثانية في إنجلترا بين فريقي نوتنغهام فورست وهيدرسفيلد تاون، بعد ظهر اليوم.

وأياً كان الفائز سيتم ترقيته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يعد البطولة الأكثر قيمة على هذا الكوكب.

ووفقاً لشركة الأبحاث ديلويت، فإن قيمة المباراة تقدّر بحوالي 170 مليون جنيه إسترليني (214 مليون دولار) سيحصل عليها الفريق الفائز على مدى المواسم الثلاثة المقبلة، ويمكن أن تصل إلى أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني على مدار 5 سنوات إذا نجا النادي الفائز من الهبوط مرة أخرى، بسبب عوائد البث.

وفي عالم تمويل كرة القدم غير المستقر، تمنح الأرباح المفاجئة للأندية فرصة لاستثمار هذا النوع من الأموال في اللاعبين وتحسينات الملاعب التي تحلم بها الفرق المنافسة، حيث سيحصل الفائز على أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني من دخل البث في الموسم المقبل، وسيحصل على 80 مليون جنيه إسترليني إضافية إذا انتهى به الأمر إلى الهبوط.

على النقيض من ذلك، فإن المنافسة في نهائي دوري أبطال أوروبا هي الإنجاز الأسمى في كرة القدم الأوروبية، لكن المكافآت المالية للفائز باللقب في المباراة النهائية لا تجعلها الأغلى، حيث حصل بالفعل كل من ريال مدريد وليفربول على الجزء الأكبر من غنيمة دوري الأبطال قبل خوض لقائهما أمس، إذ يتم جني المال بعد كل جولة من البطولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ليست نهائي دوري أبطال أوروبا.. هذه مباراة كرة القدم الأغلى عالمياً ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ليست نهائي دوري أبطال أوروبا.. هذه مباراة كرة القدم الأغلى عالمياً ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).