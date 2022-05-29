لإدراجهم بالقرار 315.. محاضرو ديالى يغلقون مبنى التربية

2022/05/29 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

تظاهر العشرات من المحاضرين، اليوم الاحد، امام تربية ديالى وسط بعقوبة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "المتظاهرين اغلقوا البوابة الرئيسية لمبنى التربية فيما قطع جزئيا الطريق الرئيسي المؤدي الى تقاطع التربية بسبب تدفق العشرات من المحاضرين للتظاهر".

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