شاهد كيف بدأت الاشتباكات بين الجماهير والشرطة قبل مباراة ليفربول وريال مدريد

2022/05/29 | 09:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للعام الثاني على التوالي ، شابت مباراة نهائية كبرى لكرة القدم اشتباكات بين الشرطة والجماهير - وتجري تحقيقات عاجلة لاكتشاف الخطأ الذي حدث بالضبط، حيث اندلعت اشتباكات بين الشرطة الفرنسية في باريس والجماهير قبل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد.

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