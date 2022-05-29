نجل برلمانية بريطانية ينقذ رفيقه المصاب خلال مشاركتهما بالحرب الأوكرانية

2022/05/29 | 09:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نجل نائبة بريطانية عن حزب المحافظين، يقاتل إلى جانب القوات الأوكرانية، إنه ساعد في إنقاذ رفيقه من المتطوعين البريطانيين في أوكرانيا، أثناء إصابته بانفجار لغم خلال اشتباك مسلح.

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