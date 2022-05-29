وزارة التربية العراقية: بدء الامتحانات الوزارية للثالث المتوسط

2022/05/29 | 09:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، عن انطلاق امتحانات طلبة الثالث المتوسط الدور الأول في محافظات العراق كافة، بمشاركة نحو 501644 طالب وطالبة.

وذكرت الوزارة في بيان لها ، انها “استكملت في وقتٍ سابق جميع الاجراءات الفنية والادارية الخاصة باداء الامتحانات”، مؤكدةً على “الطلبة ضرورة الالتزام بالتوجيهات والتعليمات الواردة من اللجنة الدائمة للامتحانات، وتكثيف الجهود لاجتياز الامتحانات النهائية بمعايير علمية وتحقيق الاهداف المرجوة من العملية التعليمية”.

وأعرب معالي وزير التربية، علي حميد الدليمي، بحسب البيان، عن “امنياته للطلبة بالتوفيق والنجاح وبما ينسجم مع حجم الجهود التي بذلت من قبل الملاكات التعليمية التي اوصلتهم لهذه المرحلة الدراسية بكل كفاءة واقتدار، وبالشكل الذي يرفع اسم العراق عالياً في كافة المحافل العلمية”.

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