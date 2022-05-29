شركة “سيمنس” تحظى بأكبر صفقة في تاريخها

2022/05/29 | 09:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مجموعة «سيمنس» الألمانية اليوم أنها أبرمت أكبر طلبية في تاريخها مع مصر بقيمة 8.7 مليار دولار.



وقالت المجموعة اليوم إن مصر وقعت عقدا مع وحدتها لصناعات السكك الحديدية وشركائها في «كونسورتيوم» لبناء خطي سكك حديدية لقطارات فائقة السرعة بطول ألفي كيلومتر.وأضافت أن الاتفاق بين الهيئة القومية للأنفاق في مصر وتحالف من شركة سيمنس موبيلتي وأوراسكوم كونستراكشون والمقاولون العرب سيُنشأ بموجبه سادس أكبر نظام للسكك الحديدية عالية السرعة في العالم.وقال رولاند بوش الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في بيان «إنها أكبر طلبية في تاريخ سيمنس».



وبمجرد اكتمالها، ستتألف شبكة القطارات فائقة السرعة في مصر من ثلاثة خطوط للسكك الحديدية، أحدها خط يربط بين سواحلها على البحر الأحمر والبحر المتوسط، والخطان المعلنان اليوم.وأضافت أن حصة الشركة التابعة لها في المشروع تبلغ 8.1 مليار يورو (8.69 مليار دولار) وتتضمن العقد المبدئي بقيمة 2.7 مليار يورو للخط الأول الموقع في الأول من سبتمبر أيلول 2021.

(وام)

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