القبض على ثلاثة متهمين بالـ”دكة العشائرية” في بغداد

2022/05/29 | 10:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، عن القبض على ثلاثة متهمين بالـ”دكة العشائرية” وضبط أسلحة خفيفة ومتوسطة في بغداد.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت من إلقاء القبض على […]

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