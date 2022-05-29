الأنواء الجوية تتوقع حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي

2022/05/29 | 10:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

يتبع..

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