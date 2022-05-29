حكايات من الفولكلور الكردي-الملا الفاسق - ماجد الحيدر

2022/05/29 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماجد_الحيدر الملا الفاسق - حكاية من الفولكلور الكرديترجمة ماجد الحيدريحكى أن أحد الملالي تعلق بجارة له وهام بها عشقا بادلته إياه.



وكان، كلما أراد أن يعرف إن كان زوجها في البيت أو خارجه، يصعد الى سطح المسجد وينادي:- الله اكبر الله أكبررررررررررر...



صاحبنا هنا أم سافرررررر؟وعندما تريد الزوجة الخائنة أن تعلمه بأن زوجها خرج من البيت أو سافر الى مكان ما فإنها ترفع ساقيها من تحت المهد وتنادي:

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