2022/05/29 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تيسير_خالد بقلم : تيسير خالد احتلت قضية إغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقله ، مراسلة شبكة الجزيرة الاعلامية مساحة واسعة من اهتمامات الرأي العام الدولي على المستويات الرسمية والأهلية في جميع دول العالم وفي جميع الهيئات والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان .



رواية الهروب الاسرائيلية من المسؤولية لم تقنع أحدا وشيئا فشيئا استقرت الرواية ذات المصداقية العالية على ان شيرين قتلت برصاص جندي اسرائيلي من ن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا أمل في هذا الرجل ...فقد هبط على المحكمة بمظلة صهيو – أميركية - تيسير خالد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا أمل في هذا الرجل ...فقد هبط على المحكمة بمظلة صهيو – أميركية - تيسير خالد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).