مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بنزاع عشائري شمالي بغداد

2022/05/29 | 10:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بنزاع عشائري شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصا قُتل وأصيب اثنين اخرين نتيجة مشاجرة عشائرية استخدمت فيهت الاسلحة الخفيفة ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".واضاف المصدر أن "الحديث عن هجوم لعصابات داعش الارهابية غير صحيح".

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