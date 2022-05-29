طائرات F -16 تدك أوكار الارهابيين في في ديالى وهذه هي نتائج العملية

2022/05/29 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أفادت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، بمقتل 3 ارهابيين وجرح آخر خلال عملية امنية نفذتها طائرات F-16 في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "صقور الجو نفذوا الأبطال وبإشراف قيادة العمليات المشتركة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة ، ضربتين جويتين بواسطة طائرات F_16 العراقية، اسفرتا عن قتل 3 إرهابيين وجرح اخر وتدمير كهف في منطقة زرلوك بجبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى".

واضاف ان "قواتنا الأمنية البطلة بمختلف تشكيلاتها عازمة على مواصلة عملياتها النوعية والاستباقية ضد ما تبقى من العناصر الإرهابية المنهزمة في الجبال والصحاري وفي أي مكان".

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