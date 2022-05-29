حب على ارتفاع 35 ألف قدم.. كاميرا توثق لحظة تقدم طيار لخطبة حبيبته في منتصف رحلة جوية

2022/05/29 | 10:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحب أليكس بيتريكاس الطيران طوال حياته، لذلك عندما كان يفكر في كيفية طلب الزواج من حبيبته، مايسي لوغان، فكر بفعل ذلك على متن الطائرة.كان أليكس، وهو طيار، يسافر مع مايسي على متن الطائرة، عندما وضع خطة مفصلة، بمساعدة طاقم الطائرة، ليطلب منها الزواج على ارتفاع 35 ألف قدم (10 آلاف متر)

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