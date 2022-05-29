2022/05/29 | 11:05 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد.. المخدرات آفة تهدد المجتمع ومعنيون يحاولون محاربتها بالتوعية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: EbVq2uj0xsI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد.. المخدرات آفة تهدد المجتمع ومعنيون يحاولون محاربتها بالتوعية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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