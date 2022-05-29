ضبط ٩ شاحنات مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الوسطى

2022/05/29 | 11:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاحد، عن ضبط، عن ضبط تسع شاحنات مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الوسطى.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “تمكن قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى اليوم الاحد وبالتعاون مع شرطة الكمارك من ضبط (٩) شاحنات قادمة من المحافظات الشمالية والجنوبية […]

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