لجنة مشتركة تصدر هويات للأيتام ومجهولي النسب في مخيمات النازحين

2022/05/29 | 11:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شكلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لجنة بالتنسيق مع بعض الوزارات لتسجيل اليتامى ومجهولي النسب في مخيمات النازحين والأطفال القاطنين في دور الدولة، وإصـدار الهويات التعريفية لهم.

وقالت وكيل الوزارة عبيـر الجلبي، إن “الوزارة شكلت لجنة مع وزارات الداخلية والهجرة والمهجرين والصحة من أجل إجـراء زيـارات للعديد مـن المخيمـات وتسجيل اليتامى وإصـدار الهويات التعريفيـة لـهـم، فضلا عن الأطفـال القـاطنين في دور الدولة الإيوائية”، مضيفة أن “اللجنـة وصـلت أيضـا إلـى العديد من الأسر الفقيرة التي لا تستطيع حتـى استخراج هويات تعريفية لأولادها”.

وأضافت أن “الوزارة وهيئة رعاية الطفولة مهتمتان بالأطفال وحقوقهم لاسيما من اليتامى ومجهولي النسب، من خلال مصادقة العراق على اتفاقية حقوق الأطفال والإيمان بمبدأ هذه الاتفاقية في حماية مصلحة الأطفال وتحديدا موضوع التوثيق المدني لليتامى ومجهولي النسب وأهمية تعزيز شعور الانتماء داخلهم”.

وتابعت الجلبي أن “الوزارة لديها 22 دارا للأيتام، تبلغ الطاقة الاستيعابية لكل دار من 50 – 100 فرد، وتم توجيه الدعوات بشكل مستمر للأسر التي لديها أطفال أيتام، وأبناء الأسر النازحة والمهجرة من الأيتام وفاقدي الرعاية الأسرية من كلا الجنسين للأعمار من يوم واحد لغاية 18 عاما، لغرض تسجيلهم في دور الدولة لرعاية الأيتام في بغداد والمحافظات لتوفير الأجواء الاجتماعية السليمة لهم وتعويضهم عن الحنان الأسري الذي افتقدوه، فضلاً عن تمتعهم بالخدمات الإيوائية والتربوية والتعليمية والترفيهية”.

وكشفت عن وجود “ضعف في الإقبال على تلك الدعوات لكون الأعراف الاجتماعية تمنع العديد من الأسر من إيداع الأطفال الأيتام في دور الدولة وتفضل بقاءهم من دون رعاية لكون المجتمع لا يتقبل هذا الأمر مما يجعل الأيتام يحرمون من حقهم في الحياة”.

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