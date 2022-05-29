جراء انفجار مجهول.. انهيار مطعم في الجادرية وسط بغداد

2022/05/29 | 11:13 - المصدر: وكالة خبر

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أفاد مصدر أمني، الأحد (29 أيار 2022) بانهيار مطعم في الجادرية وسط العاصمة بغداد جراء انفجار مجهول.

وقال المصدر ، إن “مطعما ضمن شارع الوزير في الجادرية، انهار نتيجة انفجار مجهول من المحتمل يكون انبوبة غاز”.

ولم تحدد الإصابات حتى الآن، فيما توجهت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث.

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