بغداد.. مقتل وإصابة 3 أشخاص خلال نزاع عشائري في الطارمية

2022/05/29 | 11:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأحد (29 أيار 2022) بمقتل وإصابة 3 أشخاص خلال نزاع عشائري شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن “شخصا لقي حتفه، وأصيب اثنين آخرين نتيجة مشاجرة عشائرية استخدمت فيها الاسلحة الخفيفة ضمن قضاء الطارمية”.

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