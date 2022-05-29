السكك الحديد: قطاراتنا تُرشق بالحجارة يومياً والأهالي لا يزيلون التجاوزات على خطوطنا

2022/05/29 | 11:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شكت الشركة العامة لسكك الحديد من تعرض قطاراتها بشكل يومي إلى الرشق بالحجارة على طريق بغداد ـ البصرة، فيما هددت بالإجراءات القانونية الصارمة بحق هؤلاء المخربين.

وقال مدير الشركة التابعة لوزارة النقل طالب جواد الحسني، ان “القطارات تتعرض إلى الرشق بشكل يومي ومستمر ما يعرض ركابها إلى الخطر نتيجة قلة الوعي من هذه الفئة المخربة التي نجهل دوافعها”، موضحا أن “السكك الحديد ووزارة النقل ستتخذان الإجراءات القانونية الصارمة بحق هؤلاء كونهم يعملون على تخريب الممتلكات العامة”.

وأضاف أن “لجنة التجاوزات التابعة للشركة وجهت مئات الإنذارات الفورية للمتجاوزين على محرمات وممتلكات السكك في بغداد والمحافظات خلال الأشهر الماضية، إلا أن الأهالي لا يبدون أي تعاون حقيقي في إزالة هذه التجاوزات، مما يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية أخرى بحقهم خلال المدة المقبلة”.

وأشار إلى أن “هذه التجاوزات تأثر في خطوط السكك الحديد بشكل سلبي وتعرض حياة المواطنين والمسافرين على متن القطارات للخطر”.

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