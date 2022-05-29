مارسيلو يعلن “الخبر الحزين” لجمهور ريال مدريد

2022/05/29 | 11:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد، رحيله عن “المرينغي”، عقب الفوز على ليفربول بنتيجة (1-0)، مساء السبت، والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.وقال مارسيلو: “أشعر بالامتنان لجماهير ريال مدريد ولليالي الساحرة التي عشتها في سانتياغو برنابيو”.وأضاف الظهير البرازيلي: “إنها لحظة جميلة يصعب وصفها، عندما تكون كابتن الفريق الذي يرفع كأس دوري أبطال […]

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