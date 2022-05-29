بالصور :ساحات وشوارع كربلاء تحتشد بالشباب لمشاهدة مبارات ريال مدريد وليفربول عبر شاشات كبيرة

2022/05/29 | 11:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت ساحات وشوارع كربلاء المقدسة حشدا

جماهيريا لمشاهدة مباريات كرة القدم

عبر الشاشات الذي وفرتها الحكومه

المحليه في الحدائق العامة بالمحافظه

وتنشر وكالة نون الخبرية صورا للحشد

الجماهيري في حدائق منطق

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