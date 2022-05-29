السليمانية تسجل هزتين ارضيتين.. وتحذير للمواطنين

2022/05/29 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ السليمانية

أعلنت هيأة الانواء الجوية، اليوم الاحد، تسجل حدوث هزتين أرضيتين بقوة (4) و(4،4) في شرق وشمال قضاء كلار في محافظة السليمانية.

وذكرت تقرير للهيأة تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزارة النقل العراقية، اعلنت عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزتين أرضيتين هذا، اليوم، في محافظة السليمانية".

وبين تقريرها ان "الهزة الاولى سجلت في تمام الساعة 09:50:00 صباح اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (4،4) درجة قرب الحدود العراقية - الايرانية حيث تبعد (20) كم جنوب شرق قضاء كلار".

وتابع ان "الهزة الارضية الثانية سجلت في تمام الساعة 09:52:40 صباح اليوم أيضًا حسب التوقيت المحلي وبلغت قوتها (4) درجة حيث تبعد (22) كم شمال شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية".

وأشارت الى أنه "تم الشعور بهما من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات أخرى".

ودعت الهيأة "المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".





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