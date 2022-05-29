منع محافظ صلاح الدين المقال من دخول مبنى المحافظة (صورة)

2022/05/29 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

افاد مراسل وكالة انباء (بغداد اليوم)، اليوم الاحد، بمنع محافظ صلاح الدين المقال عمار جبر من دخول المحافظة.

وصوّت البرلمان العراقي، الخميس الماضي، بأغلبية أعضاء الجلسة، على إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر على خلفية قضايا فساد وفشل إداري، في أول قرار من نوعه للبرلمان الجديد منذ بدء أعماله رسمياً في يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قررت رئاسة البرلمان المضي بعقد جلساته وممارسة مهام رقابية وتشريعية مقررة، بغض النظر عن مجريات الأزمة السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة، وقرر البرلمان أيضاً تمديد الفصل التشريعي شهراً آخر لينتهي مطلع يوليو/تموز المقبل.

ووفقاً لبيان مقتضب صدر عن البرلمان العراقي، فقد تقررت إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر بالتصويت على ذلك بالأغلبية المطلقة، وذكر البيان أن البرلمان عقد جلسته بحضور 270 نائباً من أصل 329 نائباً، برئاسة محمد الحلبوسي.

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