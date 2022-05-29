مظفر النواب .. الكلمة التي يبقى فيها - أحمد الخميسي

2022/05/29 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_الخميسي عندما رحل الشاعر العربي الكبير مظفر نواب قلت لنفسي إن الكثيرين لم يقرؤوا على الأغلب معظم قصائد مظفر النواب، لكنهم سوف يختصرونه في جملة دالة يعرفها الجميع هي :" القدس عروس عروبتكم"، الأكثر انتشارا والأكثر تعبيرا عن قضية عامة.



وسوف يقرأ البعض أو لا يقرأ كل أو بعض ما كتبه أمل دنقل، لكن الذاكرة الثقافية الجمعية سوف تستبقيه في أبيات محددة : " لا تصالح ولو قلدوك الذهب"، كما سيحيا محمود درويش في إطار أب ......





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