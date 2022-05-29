الطائفية في العراق في العصر الحديث - فلاح أمين الرهيمي

2022/05/29 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي نشبت الطائفية في العراق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر عندما كانت الدولة الصفوية ذات المذهب الشيعي تحتل العراق فكانوا يقربون إليهم أبناء الطائفة الشيعية ويعتمدون عليهم في بسط سيطرتهم على العراق وكانت أيضاً في نفس الوقت الدولة العثمانية ذات المذهب السني تحارب الصفويين وتطردهم من العراق وتحتل الدولة العثمانية العراق يقربون الطائفة السنية ويعتمدون عليهم في بسط سيطرتهم على العراق ومنذ ذلك الزمن في ......





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