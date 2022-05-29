قانون حظر التطبيع إنجاز وطني ينبغي ردم ثغراته! - علاء اللامي

2022/05/29 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علاء_اللامي إنَّ قانون حظر وتجريم التطبيع، ورغم كل ما قيل ويقال عن دوافعه وثغراته، يبقى إنجازا مهما ومكسبا وطنيا وسلاحا بيد الاستقلاليين ومناهضي الصهيونية المتضامنين مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.



وهو يهم العراق قبل وبعد فلسطين، فدولة العدو تشكل خطرا استراتيجيا وتاريخيا على العراق وكيانه وهويته وثرواته، بل يمكن اعتبار إقامة نظام المحاصصة الطائفية والعرقية وتهشيش الدولة وتدمير الصناعة والزراعة والصحة والتع ......





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