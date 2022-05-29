فقدان طائرة كانت متجهة لوجهة سياحية مشهورة في نيبال

2022/05/29 | 11:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فُقدت طائرة تابعة لشركة تارا للطيران في نيبال، كانت تقل 22 شخصا عند الساعة 9:55 صباحًا بالتوقيت المحلي، صباح الأحد، تقل وفقا لما أكده متحدث باسم شركة الطيران لشبكة CNN.

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