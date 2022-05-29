خلال 5 أيام.. مقتل 7 جنود أتراك في العراق

2022/05/29 | 11:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، مقتل جنديا تركيا وإصابة آخر، السبت، خلال عملية عسكرية في شمال العراق، حيث تشن أنقرة حملة عسكرية ضد مقاتلين أكراد.

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