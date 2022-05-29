لكموها وطرحوها أرضًا.. كاميرا توثق اعتداء لصوص على امرأة في وضح النهار

2022/05/29 | 11:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت كاميرا مراقبة في أحد أحياء سان فرانسيسكو هجومًا مخيفًا ومحاولة سرقة في وضح النهار.حيث اعتدى ثلاثة رجال على سيدة كانت تسير في الشارع وقاموا بلكمها وطرحها أرضًا بشكل مفاجئ وفي وضح النهار.

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