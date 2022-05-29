وفاة نزيل مدان بالإرهاب ومحكوم بالإعدام في سجن “الحوت” بالناصرية

2022/05/29 | 11:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بتسجيل حالة وفاة جديدة لنزيل داخل سجن الناصرية المركزي.

وذكر المصدر ، ان ” نزيلا يبلغ من العمر 50 عاما من أهالي محافظة الانبار غربي العراق ومحكوم بالإعدام شنقاً حتى الموت وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)”.

وبين المصدر، ان “سبب وفاة النزيل يعود لإصابته بعارض صحي مفاجئ، لم يفلح معها نقله للمشفى لغرض تلقي العلاج”.

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