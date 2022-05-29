الدفاع المدني: وجود أشخاص محاصرين داخل المبنى المنهار في الجادرية

2022/05/29 | 11:34 - المصدر: وكالة خبر

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حادث انهيار مطعم ضمن منطقة الجادرية وقريب على مجمع الوزراء وحاليا يوجد اشخاص محصورين داخل الانهيار الفرق الدفاع مباشرة بعمليات الانقاذ

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