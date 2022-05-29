روسيا تمدد حظر الطيران بجنوب أراضيها حتى 6 حزيران القادم

2022/05/29 | 11:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية بتمديد القيود المفروضة على استخدام الطائرات في مطارات بجنوب ووسط روسيا، إلى 6 حزيران القادم.وجاء في بيان صدر عن الوكالة: “تم تمديد نظام حظر الطيران المؤقت في 11 مطارا روسيا حتى الساعة 03:45 بتوقيت موسكو من يوم 6 يونيو(حزيران) القادم”.ويشمل هذا الحظر الذي تم إدخاله […]

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