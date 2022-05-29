جماهير ريال مدريد تسخر من مبابي

2022/05/29 | 11:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سخرت جماهير ريال مدريد من كيليان مبابي، الذي فضل تمديد عقده مع باريس سان جيرمان عوض الانتقال للفريق الملكي، وذلك خلال مواجهة الريال وليفربول، أمس السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتغلب ريال مدريد على ليفربول بهدف دون رد، ليعزز الفريق الملكي رقمه القياسي، حيث أصبح بطلا لأوروبا للمرة الـ14 في تاريخه.

ونشرت شبكة “ESPN”، صورة لأحد مشجعي ريال مدريد في مدرجات ملعب “فرنسا الوطني” (ستاد دو فرانس) الذي احتضن المباراة، وهو يرفع قميص مبابي مع باريس سان جيرمان، وكتب عليه “صفر دوري أبطال أوروبا”، في إشارة لفشل اللاعب الدولي الفرنسي في الفوز باللقب الكبير خلال مسيرته حتى الآن.

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