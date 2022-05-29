محلل: تفرد الحلبوسي وحزبه بمقدرات المحافظات المحررة يهدد منصبه

2022/05/29 | 11:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد نائب رئيس مركز دجلة للتخطيط الاستراتيجي المحلل السياسي محمد الطعان , الاحد , ان سلوكيات الحلبوسي وحزبه من خلال الهيمنة على مقدرات محافظة الانبار وامتداده الى المحافظات المحررة كان السبب الرئيسي وراء انبثاق الحراك الشعبي في الانبار ليتسع الى المحافظات الحررة”، مشيرا الى ان ” الحراك الشعبي قد جعل الحلبوسي […]

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