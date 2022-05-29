الإعلام الرقمي: اعلانات المشاهير تكتسح مواقع التواصل وسط غياب الرقابة

2022/05/29 | 11:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتقد مركز الإعلام الرقمي، اليوم الاحد، عدم وجود تنظيم ورقابة على ظاهرة الاعلانات التي يقدمها مشاهير منصات التواصل الاجتماعي في العراق، في ظل التأثير الواضح لهذه المنصات على اقتصاد البلد والحياة الاجتماعية عموما.وذكر المركز في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “عددًا غير قليل من الاعلانات التي تستهدف الجمهور العراقي على مواقع […]

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