نشوب حريق داخل مستشفى مدينة الطب وسط بغداد

2022/05/29 | 12:01 - المصدر: وكالة خبر

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افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، بنشوب حريق داخل مستشفى مدينة الطب وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن حريقا شبَّ داخل مستشفى مدينة الطب في بناية الجهاز الهضمي.

وأضاف المصدر أنه تم توجيه مفارز الدفاع المدني والدوريات الى محل الحادث كمعلومة اولية.

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