القدس تستعد لأعمال عنف محتملة ومراسلتنا تروي كيف قتل فتى فلسطيني

2022/05/29 | 12:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد القدس لأعمال عنف جديدة محتملة قبل المسيرات القومية التي من المتوقع أن تبدأ بعد ساعات قليلة من الآن ، ومن المقرر أن تسير الجماعات اليمينية الإسرائيلية عبر الجزء القديم من المدينة للاحتفال بيوم القدس ، وقد أدى الحدث إلى أعمال عنف في الماضي ، ولكن الآن هناك المزيد من دواعي القلق.

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