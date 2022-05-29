الزواج المدني كذريعة لشيطنة النواب التغيريين 

2022/05/29 | 12:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان مستغرباً كيف غفل رجل الدين عن هموم اللبنانيين المعيشية كانقطاع الدواء مثلاً، وانبرى ليتهجم بحماس على النواب السنة الجدد ممن يعرفون بالتغيريين؛ فصبّ جام غضبه عليهم لأنهم صرّحوا خلال حملتهم الانتخابية أنهم مع الزواج المدني، الذي يشوّهونه ويجعلون منه تشريعاً للزنى وزواج المحارم.

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