استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية

2022/05/29 | 12:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية ، اليوم الأحد، (29 أيار 2022).

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 381 الف دينار، وسعر الشراء 377 الفاً، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح امس السبت.



وفقا لشفق نيوز.

وسجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 341 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 337 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 380 الف دينار و 390 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و 350 الف دينار.

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