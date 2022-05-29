حقوق: التقارب الكردي سيؤدي إلى تجاوز الانسداد السياسي

2022/05/29 | 12:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد رئيس كتلة حقوق حسين هاشم العامري، الأحد، أن التوافق الكردي على مرشح رئيس الجمهورية سيفضي إلى توافق شيعي لتمسية رئيس الوزراء .وقال العامري في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” التوافق الكردي سيمهد لفتح الانسداد السياسي في العراق والذهاب نحو اختيار رئيس الجمهورية ومن ثمة تكليف رئيس وزراء الكتلة الشيعية الأكبر” […]

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