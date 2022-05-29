الصحة: الحريق قرب الطب العدلي بسيط وتمت السيطرة عليه

2022/05/29 | 12:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن الحريق الذي حدث بالقرب من الطب العدلي بسيط وتمت السيطرة عليه.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "حريقا بسيطا اندلع في ساحة سيارات مجاورة لدائرة الطب العدلي".

وأضاف البيان انه "تمت السيطرة على الحريق من قبل فرق الدفاع المدني لوزارة الصحة دون تسجيل أي إصابات".

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