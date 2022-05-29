2022/05/29 | 12:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سَلم محافظ بابل السابق، حسن منديل، اليوم الاحد، مهام المحافظة الى علي وعد آل علاوي.وقال مراسل وكالة ايرث نيوز، إن صباح اليوم عقد محافظا بابل السابق والحالي مؤتمرا صحفيا بحضور عدد من وسائل الإعلام في مبنى ديوان المحافظة في مدينة الحلة.واضاف انه جرت مراسيم الاستلام والتسليم بين المحافظ السابق، حسن منديل، […]

ظهرت المقالة بابل: منديل يسلم مهام المحافظة لعلاوي خلال مؤتمر صحفي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل: منديل يسلم مهام المحافظة لعلاوي خلال مؤتمر صحفي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابل: منديل يسلم مهام المحافظة لعلاوي خلال مؤتمر صحفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).