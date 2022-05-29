أردوغان يرفع دعوى قضائية بقيمة مليون ليرة تركية على زعيم المعارضة

2022/05/29 | 12:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت صحيفة “زمان” بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رفع دعوى قضائية ضد كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم المعارضة، رئيس حزب “الشعب الجمهوري”، مطالبا بتعويض مقداره مليون ليرة تركية.

وبحسب صحيفة “زمان”، فإن الدعوى القضائية جاءت بسبب اتهام كيليتشدار أوغلو لأردوغان وعائلته بتهريب أموالهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا للمغادرة خارج البلاد، إذا فقد حزب العدالة والتنمية السلطة، بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي وقت سابق، زعم كيليتشدار أوغلو المحتمل ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة أنه تم تحويل مليار ليرة إلى الولايات المتحدة عبر مؤسسات خيرية تديرها أسرة أردوغان.

وأعلن حسين آيدن، محامي أردوغان، عن رفع دعوى قضائية ضد كيليتشدارأوغلو وطلب تعويض مقداره مليون ليرة تركية، إذا فشل المدعى عليه في إثبات ما زعمه.

المصدر: “زمان”

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