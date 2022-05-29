بالصورة.. القبض على أخطر تاجر مخدرات في كردستان- عاجل

2022/05/29 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستانافاد مصدر امني، اليوم الأحد، بالقبض على أخطر تاجر مخدرات في إقليم كردستان.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "القوات الأمنية بالإقليم تمكنت من القاء القبض على اخطر تاجر للمخدرات في كردستان".

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