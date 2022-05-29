الصحة تصدر توضيحاً بشأن حريق مستشفى في مدينة الطب

2022/05/29 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن حريق مستشفى في مدينة الطب وسط بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "حريقاً بسيطاً وقع في ساحة سيارات مجاورة لدائرة الطب العدلي".

واضاف ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق"، مبيناً انه "لاتوجد اي اصابات نتيجة الحريق".

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